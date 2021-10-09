Глава СБУ Иван Баканов отметил, что история дела Медведчука берет начало в 2014 году.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что высшие должностные лица государства "возили чемоданы" с деньгами в теористические организации.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", Баканов, говоря об уголовном деле, по которому объявлено о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку (фракция "ОПЗЖ"), сказал: "Сегодня произошло не рядовое событие. Народному депутату Украины вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации".

"И вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, срывались ли контракты на поставку угля ЮАР, а вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги для того, чтобы поддержать военных – они возили деньги в чемоданах в террористические организации", - сказал Баканов.

Он говорит, что этот цинизм удивил даже работников СБУ, которые многое видели.

"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок и держала Украину в энергетической зависимости", - сказал он.

Он отметил, что история дела Медведчука берет начало в 2014 году.

"Так случилось, что нам повезло и у нас была оперативная удача. Мы получили информацию и начали ее проверять. Мы вышли на цепь событий, которую оценили, проанализировали и Генеральный прокурор решил, что этой цепи достаточно, чтобы возбудить уголовное дело", - подчеркнул глава СБУ.

Он добавил, что в материалах уголовного дела есть тысячи записей, они прошли экспертизы, есть и другие доказательства по делу.

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Медведчуку объявили новое подозрение

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Надя Пришляк