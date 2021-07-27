Антоненко остается под круглосуточным домашним арестом.

Суд отказался отпускать под личное обязательство Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.

"Ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко Андрею... с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Яну Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Автор: Антонина Доломанжи