Суд отказался отпускать под личное обязательство Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.
"Ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко Андрею... с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.
Дело Шеремета
Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Сейчас Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Яну Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.