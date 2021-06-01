Сейчас обвиняемый по делу Шеремета ветеран АТО находится под круглосуточным домашним арестом.

Адвокаты просят суд отпустить под личное обязательство музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.

Соответствующее ходатайство стороны защиты суд начал рассматривать только что.

Как отметил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой, с момента изменения меры пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест прошел уже месяц, и за это время он добросовестно его придерживался.

Защитники считают, что нет никаких рисков, которые бы мешали изменению меры пресечения.

Читайте такжеЗеленский ответил, накажет ли Авакова в случае невиновности фигурантов по делу Шеремета

Сам Антоненко отмечает, что его жена потеряла работу, поэтому пока их семья не имеет средств для содержания детей.

Поэтому он просит суд изменить меру пресечения, чтобы иметь возможность работать - нести службу в воинской части в Киеве.

Другие обвиняемые и их защитники поддержали соответствующее ходатайство.

В свою очередь, прокурор выступил против его удовлетворения.

Суд удалился в совещательную комнату.

Убийство Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи