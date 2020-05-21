Зеленский назначил представителя Украины в делах против России в Международном суде ООН

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента.

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в делах против России, которые рассматриваются Международным судом ООН и арбитражными судами по морскому праву.

Соответствующее распоряжение №332/2020-рп опубликовано на сайте главы государства.

Читайте такжеОпубликовано резолютивная часть решения суда ООН

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины в делах Украины против Российской Федерации, которые рассматриваются Международным судом ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и арбитражными судами, созданными в соответствии с приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, относительно прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в документе.

В то же время посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов уполномочен как заместитель агента осуществлять представительство Украины в указанных делах.

Ранее УНИАН сообщал, что Международный суд ООН в 2022 году должен начать рассмотрение по существу иска Украины против России о нарушении двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.