Суд обязал Офис генпрокурора завести дело относительно вмешательства Байдена в работу Шокина в 2016 году

Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США, бывшего вице-президента Джо Байдена, в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом говорится в подписанном судьей С. В. Вовком постановлении суда, которое не подлежит обжалованию.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, что могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, *сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе этих разговоров от Порошенко требовали обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. В частности, на аудиопленке от 3 декабря 2015 года зафиксированы голоса Керри и Порошенко.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очистки генпрокуратуры», – сказал Керри.

Следующая аудиозапись переговоров датирована 22 марта 2016 года. На ней, по словам Деркача, голоса Байдена и Порошенко. Байден утверждает, что условием для оказания 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: «Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов».