Поддержать Порошенко в Печерский райсуд Киева пришли около тысячи человек

Движение Владимирским проездом закрыт для автомобилей из-за того, что участники акции разместились на проезжей части.

Поддержать экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко к Печерскому райсуду Киева пришли около тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в суд стоит сцена со звуковой аппаратурой и большим экраном. Со сцены выступают люди в поддержку Порошенко.

Также у здания суда собралось много правоохранителей, однако спецназовцев в защитных доспехах пока не видно.

Движение по Владимирскому проезду закрыто для автомобилей из-за того, что участники акции разместились на проезжей части.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в издании заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Евгения Божко к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

В 15:15 в Печерском райсуде должно начаться рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Один из адвокатов Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиент придет в суд несмотря на информацию о ходатайстве генпрокурора Ирины Венедиктовой перенести судебное заседание на 19 июня, которое она якобы подала.

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