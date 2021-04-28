Судя по словам министра, добровольно писать заявление он не собирается.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о своей возможной отставке, которую ранее вновь распространили СМИ.

Об этом он сказал в эфире канала "Наш".

Чиновник утверждает, что информация об отставке распространяется более полугода и сейчас, по его словам, эту тему активизировал нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.Читайте такжеУкраина начала выходить из третьей волны COVID-19, "красную" зону покинет Киев

"Я год нахожусь на своей должности. И год я борюсь с пандемией и эпидемией "ковида" в Украине. У нас есть определенные вещи, которых мы достигли за этот год. Наша система, которую мы получили в разрушенном состоянии, это может подтвердить любой гражданин Украины, все же выдержала все эти удары. И мы находимся в ситуации не хуже, а иногда и гораздо лучшей, чем некоторые другие европейские страны", - заявил министр.

"Я год борюсь с эпидемией и с "ковидом", а они год борются со мной. Выводы делайте сами", - резюмировал он.

Отставка Степанова: что известно

Сегодня издание "РБК-Украина" сообщило, что Верховная Рада снова планирует отправить в отставку Максима Степанова. Однако на этой неделе голосования не предвидится. "Такие планы (отправить Степанова в отставку на этой неделе, - ред.) были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226" за "нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция", - говорилось в сообщении источников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован