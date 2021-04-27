Источник в окружении президента Зеленского отметил изданию, что отставка Степанова - это "вопрос времени, возможно пары месяцев или меньше".

Верховная Рада вновь планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосования не предвидится.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

"Такие планы (отправить Степанова в отставку на этой неделе, - ред.) были, но пока их отложили. Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция", - добавил он.

А вероятный преемник Степанова в должности, по словам источника, не хотел бы работать в статусе только и. о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.

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Кроме того, собеседник в окружении президента Владимира Зеленского отметил изданию, что отставка Степанова - это "вопрос времени, возможно пары месяцев или меньше".

"У президента на личном уровне нет до Степанова хорошего отношения. Он не выполнил очень много своих обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, его ищут", - пояснил источник.

По его словам, кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава не рассматривается.

Напомним, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса.

При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

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Автор: Виктория Гордиенко