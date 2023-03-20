Сделан еще один большой шаг к расширению сотрудничества между украинским и британским бизнесом, отметила министр экономики Украины.

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключили соглашение о цифровой торговле, являющейся правовым фундаментом для торговли цифровыми продуктами и услугами между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины. "Это торговое соглашение нового поколения ориентировано прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем. Это важно, ведь государства в мире все сильнее регулируют цифровую сферу. Для украинских IT-компаний сохранение свободного доступа на рынки - базовое условие дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Как отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко, подписание соглашения является ключевым моментом в двусторонних отношениях и еще одним большим шагом к расширению сотрудничества между украинским и британским бизнесом.

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"Реализация соглашения углубит участие Украины в глобальных цепочках поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и участию женщин в цифровой экономике, а также уменьшит препятствия для участия в глобальной цифровой торговле", - сказала Свириденко.

Также она добавила, что подписание этого соглашения заложит основу для практического наполнения Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Лондоне в июне этого года, и усилит украинско-британское инвестиционное партнерство.

Сотрудничество Украины с Великобританией - что надо знать

Соглашение о цифровой торговле дополняет соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Соглашение вступит в силу после выполнения всех внутригосударственных процедур.

Украина стала второй страной в мире, с которой Великобритания подписала соглашение о цифровой торговле. Первой такой страной стал Сингапур.

Стоит отметить, что Британия активно помогает Украине противостоять полномасштабной агрессии со стороны РФ. В начале февраля стало известно, что британская сторона уже предоставила Украине 4 млрд фунтов для военной, экономической и гуманитарной сфер.

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