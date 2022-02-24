Ранее Россия заявляла, что будет воспринимать это как шаг к прекращению дипломатических отношений между странами.

Президент России Владимир Путин лично пострадает от санкций со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора Шеррода Брауна (Огайо).

Шеррод Браун, председатель банковского комитета Сената, говорил с министром финансов США Джанет Йеллен ранее сегодня.

Он убеждает, что новый пакет санкций будет предусматривать ограничительные меры в отношении президента России.

Президент США Джо Байден в Twitter сообщил, что он и коллеги по G7 договорились двигаться вперед с разрушительными пакетами санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию и Путина к ответственности. Он не раскрыл деталей.

Ранее Россия заявляла, что будет воспринимать санкции против президента как инициативу США по прекращению дипломатических отношений между странами.