Президент России Владимир Путин лично пострадает от санкций со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора Шеррода Брауна (Огайо).
Шеррод Браун, председатель банковского комитета Сената, говорил с министром финансов США Джанет Йеллен ранее сегодня.
Он убеждает, что новый пакет санкций будет предусматривать ограничительные меры в отношении президента России.
Президент США Джо Байден в Twitter сообщил, что он и коллеги по G7 договорились двигаться вперед с разрушительными пакетами санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию и Путина к ответственности. Он не раскрыл деталей.
Ранее Россия заявляла, что будет воспринимать санкции против президента как инициативу США по прекращению дипломатических отношений между странами.