Американский посол в Украине напомнила, что Байден предупредил Путина о последствиях в случае применения ядерного оружия.

В администрации президента США, а также в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие, как применение ядерного оружия в Украине.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк сказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос, допускают ли США сценарий, что Россия нанесет ядерный удар тактическими боеголовками или использует в качестве оружия оккупированную Запорожскую АЭС, посол отметила, что президент США Джо Байден четко подчеркнул, что разговоры об использовании ядерного оружия являются абсолютно безответственными.

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"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами том, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бринк.

Посол добавила, что США соглашаются с тем, что ситуация вокруг Запорожской АЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского президента Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

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