Украинский президент снова столкнулся с определенным давлением со стороны США, но теперь это в интересах Украины.

После телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп столкнулся с первым импичментом. Теперь лидер Украины все еще ждет разговора с президентом Джо Байденом.

Но задержка не имеет никакого отношения к коррупционным попыткам предыдущего американского президента заставить Зеленского копать грязь на Байдена, - пишет в редакционной статье Washington Post. Новая администрация США пытается уговорить Киев разобраться с украинской коррупцией, ведь это важно для стабилизации экономики и защиты шаткой независимости Украины от России.

Издание напоминает, что бывший актер Зеленский победил на выборах в 2019 году, обещая бороться с олигархами, коррумпированными судьями и преступностью, которые охватили Украину с момента его независимости от СССР. Но в прошлом году процесс замедлился. Это привело к тому, что МВФ задержал передачу 5 миллиардов долларов финансовой помощи. Без этих денег Киеву будет трудно выплатить долги во второй половине года.

Читайте такжеВ посольстве США назвали две главные проблемы, которые мешают развитию УкраиныЗамедление также взволновало сторонников Украины в США, которые остаются ключевым союзником несмотря на все негативные последствия, созданные Трампом. Американская военная помощь помогла сдержать дальнейшую агрессию России, которая аннексировала Крым и до сих пор держит в оккупации часть регионов на Донбассе.

Байден был большим сторонником независимости Украины еще во времена, когда он занимал должность вице-президента США. Он неоднократно посещал страну и добился увольнения коррумпированного Генпрокурора. Новая администрация в Вашингтоне возобновляет эту политику в поддержку украинских реформ. Во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел в прошлом месяце Госсекретарь Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией и имплементации верховенства закона и экономических реформ".

Издание добавляет, что на прошлой неделе администрация Байдена послала однозначный сигнал о том, чего она ждет от Киева. Зеленский правильно поступил, что воспротивился давлению Трампа и его требованиям. Теперь он, кажется, пытается ответить Байдену. В частности, Зеленский начал борьбу с мощным пророссийским олигархом, закрыв его телевизионные телеканалы. Также украинский президент попытался провести важную судебную реформу через парламент. Также были возбуждены уголовные дела против трех бывших чиновников, которых связывают с громким делом о хищении 5,5 миллиардов долларов.

Читайте такжеFinancial Times: Киев наконец-то взялся за олигархов, почему сейчас?Администрация Зеленского опубликовала заявление о том, что "Украина благодарна всем нашим партнерам за поддержку в борьбе с олигархами". Но, как пишет Washington Post, украинский президент должен продемонстрировать большую готовность бороться. Он должен провести судебные реформы, восстановить независимость Национального банка и отбросить любые попытки ослабить НАБУ.

Выстояв перед давлением президента США, пытавшегося подкупить его, Зеленский теперь имеет возможность построить партнерство с Байденом. И это партнерство может сыграть решающую роль и помочь Украине вырваться из пасти России и присоединиться к демократическому Западу. Зеленский должен использовать такую возможность.

Отношения Украины и США: что известно?

11 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США настроены укрепить поддержку Украины. В частности, по его словам, Вашингтон намерен помогать Киеву в области безопасности, экономики, а также в укреплении демократии.

Перед тем, 28 февраля конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур, заверила, что Джо Байден поддерживает вступление Украины в ЕС.

В свою очередь, аналитический центр Atlantic Council пришел к выводу, что у Украины есть только один способ улучшить отношения с США. А именно, Киеву нужно сделать решительные шаги в трех ключевых направлениях, чтобы получить полную выгоду от сотрудничества с новой благосклонной администрацией в Вашингтоне.

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Перевод: Лесь Дымань