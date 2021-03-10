Восстановление экономики Украины в 2021 году будет происходить за счет роста частного потребления со стороны спроса.

В случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом валовый внутренний продукт Украины в 2021 году вырастет на 4,3%.

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Об этом сообщил во время пресс-конференции старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

"Наш действующий прогноз прироста реального ВВП на уровне 4,3% в 2021 году обусловлен набором предположений. Они включают продолжение сотрудничества с МВФ, обеспечивающее доступ к льготному кредитованию для Украины. Это, в свою очередь, требует продолжения реформ и проведения здоровой монетарной и устойчивой фискальной политики", - сказал Кравчук.

По данным пресс-службы института, восстановление экономики Украины в 2021 году будет происходить за счет роста частного потребления со стороны спроса и увеличения производства в промышленности, транспорте, а также в сельском хозяйстве со стороны предложения. Этому будет способствовать восстановление экономики в странах-партнерах и увеличение торговых потоков.

"По прогнозу, частное потребление вырастет на 5,9% в 2021 году, а инвестиции возрастут на 8,9%. Восстановится как экспорт, так и импорт. Вклад чистого экспорта в ВВП будет отрицательным из-за быстрого роста импорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что постепенное снятие ограничений, связанных с Covid-19, будет способствовать росту транспортного сектора, который поддержит увеличение внешнего и внутреннего спроса на продукцию промышленности. Ожидается, что сельское хозяйство вырастет на 5% в 2021 году после плохого урожая в 2020 году из-за погодных условий.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украину без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Богдан Слуцкий