Санкции предлагается ввести против тех, кто несет ответственность за жестокие похищения людей, депортации и принудительное усыновление украинских детей в России.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предлагает ввести санкции против более 100 физических и юридических лиц из Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Борреля по поводу представления предложений десятого пакета санкций против РФ.

"Я отправляю в Совет ЕС список предложений ввести санкции в отношении почти 100 дополнительных лиц и структур за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

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Высокий представитель ЕС уточнил, что эти предложения включают ответственных за военную деятельность, политические решения, пропаганду и дезинформацию.

Он добавил, что санкции предлагается ввести против тех, кто несет ответственность за жестокие похищения людей, депортации и принудительное усыновление украинских детей в России, а также против тех, кто способствовал разграблению украинских ресурсов.

10-й пакет санкций

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом ведется давно. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

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