Также обсудят совместную оборону от агрессии Китая и России.

Президент США Джо Байден сегодня совершит свой первый визит в Канаду в качестве президента. Поездка будет посвящена в том числе вопросам поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal.

"Этот визит посвящен подведению итогов того, что мы сделали, где мы находимся и что нам нужно сделать приоритетными на будущее", — сказал один из спикеров Белого дома Джон Кирби.

Как рассказали чиновники Белого дома, Байден в частности намерен обсудить с канадским премьером Джастином Трюдо вопросы усиления совместной системы ПВО двух стран, климатическую политику, торговлю и вопросы функционирования общей границы США и Канады.

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"Украина, скорее всего, послужит точкой единения двух лидеров, которые являются верными союзниками Киева в войне страны с Россией", – пишет WSJ.

В частности ожидается, что Байден будет подталкивать Канаду к увеличению военных расходов, в том числе на модернизацию систем обнаружения угроз со стороны России и Китая на севере Канады. Актуальность последнего выросла после февральского инцидента с китайским аэростатом, появившимся над Северной Америкой.

Кроме того американцев и канадцев беспокоит растущая активность россиян в Арктике. В этой связи уже звучат предложения о создании военных баз на севере Канады при финансовом содействии США.

Китайский аэростат над Северной Америкой

2 февраля в небе над территорией США появился огромный воздушный шар. Вскоре американские власти заявили, что это китайский шпионский аппарат. По данным СМИ, перед заходом в воздушное пространство США аэростат сначала пролетел через Канаду.

В Пекине заявили, что это обычный метеорологический зонд, который потерял управление и был унесен ветром. Однако 4 февраля американские военные сбили шар, когда он оказался над безопасной зоной.

После этого в небе над США и Канадой военные сбили еще несколько воздушных объектов, принадлежность которых так и не была достоверно установлена.

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