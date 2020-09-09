Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что каждая гибель украинского военного на Донбассе детально изучается.
Читайте такжеЗеленский отреагировал на срыв перемирия на Донбассе: РФ должна придерживаться договоренностейКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время брифинга в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.
"Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас - это победа", - сказал президент.
По словам Зеленского, боевых потерь на Донбассе за 41 день не было.
"На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другое отношение", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что каждый эпизод гибели военного на Донбассе детально изучается.
"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. Мои соболезнования всем родным и близким! После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - отметил Зеленский.
Срыв перемирия на Донбассе
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram