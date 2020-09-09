По словам президента, боевых потерь на Донбассе за 41 день не было.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что каждая гибель украинского военного на Донбассе детально изучается.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на срыв перемирия на Донбассе: РФ должна придерживаться договоренностейКак передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время брифинга в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

"Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас - это победа", - сказал президент.

По словам Зеленского, боевых потерь на Донбассе за 41 день не было.

"На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другое отношение", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что каждый эпизод гибели военного на Донбассе детально изучается.

"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека. Мои соболезнования всем родным и близким! После этого сейчас у нас снова нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - отметил Зеленский.

Срыв перемирия на Донбассе

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один получил ранения.

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Автор: Константин Гончаров