Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина будет поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква не исключает, что после вступления Джо Байдена на пост президента США будет назначен специальный представитель Государственного департамента по делам Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Жовква сказал в эфире программы "Вопрос здесь ставим мы" на Радио НВ.

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Жовква не исключил возобновления должности спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках «нормандского формата», формально не принимая в нем участия», – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и «нормандского формата», но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороне. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины

Должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года и по сентябрь 2019 года занимал Курт Волкер.

Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в котором говорилось о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминалось и о Волкере.

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Автор: Константин Гончаров