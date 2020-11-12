Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква не исключает, что после вступления Джо Байдена на пост президента США будет назначен специальный представитель Государственного департамента по делам Украины.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Жовква сказал в эфире программы "Вопрос здесь ставим мы" на Радио НВ.
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Жовква не исключил возобновления должности спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.
"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках «нормандского формата», формально не принимая в нем участия», – отметил заместитель руководителя Офиса президента.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и «нормандского формата», но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороне. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины
- Должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года и по сентябрь 2019 года занимал Курт Волкер.
- Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в котором говорилось о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминалось и о Волкере.
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