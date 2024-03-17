Пономарев отметил, что в России вообще уничтожен институт выборов и Кремль не использует механизм участия в выборах даже "ручной" оппозиции, потому что это уже не нужно.

После формальной процедуры "выборов президента" в РФ полномочия Путина прекращаются 6 мая, поэтому настоящая российская оппозиция должна создать теневое правительство, которое будет постепенно распространять свое влияние на территорию РФ через вооруженные действия.

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев поделился мнением, как могут развиваться события в РФ.

Даже оппозиционно настроенные рядовые россияне принимают участие в голосовании, потому что не имеют альтернативы иначе выразить свой протест против войны и ситуации в России.

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"На самом деле, никакого смысла вообще участвовать в этих выборах нет", - отметил он.

Пономарев считает, что российская оппозиция, которая призывает россиян прийти на избирательные участки, чтобы просто испортить бюллетени или "голосовать за любого из кандидатов и называет себя мирной оппозицией, на самом деле просто трусы".

"Есть настоящая оппозиция и она также сейчас пришла на избирательные участки, но пришла на участки Курской и Белгородской областей с оружием. Я очень горжусь тем, что Путин говорит, что мы можем таким образом сорвать эти выборы. То есть, повлиять на всю территорию РФ. Также горжусь, что по его словам, это все сделано для того, чтобы потом обменивать освобожденную территорию на сейчас временно оккупированную территорию Украины. Это означает, что он уже считает нас настоящей силой... Операция будет распространяться и в конце концов мы сможем на практике доказать, что Путин больше не является президентом РФ", - акцентировал он.

Пономарев отметил, что в России вообще уничтожен институт выборов и Кремль не использует механизм участия в выборах даже "ручной" оппозиции, потому что это уже не нужно. Все сделали таким образом, что ни один оппозиционный кандидат не имел возможности ни выдвинуться на выборах, ни агитировать, ни победить.

"То есть, выборов не существует, а это просто такая формальная процедура. Поэтому, я считаю, что нам всем нужно это так и воспринимать. Если до того могли теоретически говорить, что вот большинство было за Путина, что была какая-то конкуренция и оппозиция ее проиграла, то сейчас незаконно само его участие в этих выборах. Именно поэтому 6 мая его полномочия будут прекращены и нам нужно откровенно говорить, что существует другая альтернатива. Создать теневое правительство, которое будет постепенно распространять свое влияние на территорию РФ через вооруженные действия", - подчеркнул Пономарев.

Относительно результата, то по его мнению, на этот раз Путин нарисует себе поддержку около восемьдесяти пяти процентов.

"Я считаю будет где-то примерно между 80-85%, при 70% явки", - спрогнозировал Пономарев.

Относительно реакции Запада и вероятности признания Путина незаконно избранным президентом из-за того, что выборы проходили на временно оккупированных территориях Украины, то западные страны "на сто процентов будут говорить, что сами выборы не являются свободными и справедливыми".

"А вот как они будут называть Путина, то с этим огромный вопрос", - резюмировал Пономарев.

Выборы в РФ - детали

В РФ 15-17 марта проходят президентские выборы, которые называют "выборами Путина", потому что ни одному оппозиционному или антивоенному кандидату не позволили принять участие в них.

Стоит отметить, что Верховная Рада и МИД Украины призвали Запад не признавать результатов выборов президента России на временно оккупированных территориях и отметили, что результаты этих незаконных выборов не будут иметь никаких юридических последствий.

Также стоит напомнить, что с 12 марта на территории Курской и Белгородской областей РФ продолжается "ограниченная военная операция" легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу РФ, отмечали, что цель миссии на ближайшие дни, чтобы как минимум в нескольких областях России "путинских" выборов точно не было. Стратегическая цель на будущее - дойти до Москвы.

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