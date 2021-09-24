В 2020-2021 в Украине началась реформа системы обеспечения экономической безопасности страны, ключевым пунктом которой стало создание Бюро экономической безопасности.

Институциональные основы работы БЭБ создают механизмы защиты легального бизнеса от силового давления, поэтому запуск БЭБ открывает окно возможностей для ускорения экономического роста и повышения деловой активности в Украине

Об этом в авторской колонке на портале Левый берег заявляет Владимир Ткаченко, начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями ГФС Украины.

"Запуск БЭБ ознаменует то, что функцию расследования экономических преступлений теряют правоохранители в лице Национальной полиции, ГБР, СБУ, а налоговая милиция вообще ликвидируется. Указанные функции концентрируются в БЭБ, а основным принципом работы органа станет превенция экономических правонарушений благодаря аналитике, а не реагированию на их последствия постфактум. То есть, вектор работы БЭБ будет задавать аналитик, который будет оказывать на тактическом уровне рекомендации детективам, осуществлять криминальный анализ и финансовую разведку, а на стратегическом - готовить для органов государственной власти рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной базы и регуляторной среды.

Конкретный пример. Скажем, существует схема уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования, которой пользуется 100 предприятий. Если раньше правоохранители приходили с обысками ко всем 100 предприятиям, то БЭБ будет собирать доказательства бесконтактным способом и ликвидировать именно схему, не устраивая обыски и не блокируя деятельность субъектов хозяйствования. Соответственно, институциональные основы работы БЭБ создают механизмы защиты легального бизнеса от силового давления. Кроме того, аналитическая функция БЭБ будет направлена на искоренение подобных криминальных проявлений системы, поэтому Бюро будет разрабатывать для государственных институций выводы о необходимости устранения законодательных пробелов, существование которых приводит к возможности создания и применению на практике схем уклонения от уплаты налогов", - отмечает Ткаченко.

Ткаченко отмечает, что кредит доверия, ныне имеющийся в БЭБ, необходимо использовать для построения принципиально новой системы взаимоотношений между бизнесом и властью:

"В целом создание БЭБ открывает окно возможностей для ускорения экономического роста и повышения деловой активности в Украине. От запуска БЭБ должны выиграть все заинтересованные стороны: легальный бизнес, для которого будут минимизированы риски деятельности, государство, которое будет иметь инструмент обеспечения собственных интересов в сфере экономической безопасности, а также общество в целом благодаря росту экономики и благодаря этому повышению социальных стандартов. Кредит доверия, имеющийся сейчас в БЭБ, важно конвертировать в принципиально новую систему взаимодействия между властью и бизнесом".

БЭБ должен начать работу в конце ноября 2021.

Автор: Григорий Бондарь