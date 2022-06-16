В частности, соответствующий призыв направлен Европейскому совету, который на уровне лидеров государств-членов Евросоюза проведет заседание 23-24 июня.

Европейский экономический и социальный комитет, который является совещательным органом Европейского Союза, призывает предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня и опубликованной на сайте комитета.

"Европейский экономический и социальный комитет призывает Европейский Совет предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на ее заседании 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без причинения ущерба нынешнему процессу присоединения стран Западных Балкан", - отмечается в резолюции.

Также Европейский экономический и социальный комитет выступает в поддержку создания системы продвижения интеграционных шагов на основе воплощения правовых норм ЕС.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая – охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

В Европейской комиссии 17 июня объявят вывод относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, согласно которого будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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