По мнению представителя американского СМИ, Евросоюз плотно ассоциирующаяся с Западом.

Статус кандидата на вступление в Европейский союз для Украины может разозлить президента Российской Федерации Владимира Путина. В Москве уже угрожали, что расценят такой шаг как акт агрессии.

Об этом пишет CNN

По мнению представителя американского СМИ, тот факт, что Украину принимает в свои ряды организация, столь плотно ассоциирующаяся с Западом, несомненно, "будет расценен Путиным как акт агрессии".

"Ранее Москва заявляла, что вступление (Украины) в ЕС будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится столь откровенно геополитическим", - полагает журналист.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

16 июня в Киев прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, которые планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд важных вопросов. По данным СМИ, они намерены продемонстрировать свою поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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