Дмитрий Разумков сообщил, что обыски проходят у Олега Воронько

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками к народному депутату. Следственные действия проводятся в связи с подделкой документов

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ. Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат дал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд", - говорится в сообщении.

Предварительно, народному избраннику инкриминируют следующие статьи:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Олега Воронько.

В свою очередь глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале сообщил, что обыски проходят у Олега Воронько

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ДБР. Их обвинения в его адрес – привлечены за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии!" – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, это не первый случай обысков у народных депутатов. Так, 16 октября Илья Кива записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли дело.

Кроме того, по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство по статье о госизмене.

16 ноября правоохранители пришли с обыском к народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве. По словам политика, обыск проходят в доме, где живет его ребенок и со своей матерью. Нардеп считает, что его преследуют за политическую позицию. В свою очередь в Офисе генерального прокурора сообщили, что обыск проводят в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

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