По словам депутата, обыск проводят сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР.

К народному депутату от партии "Оппозиционный блок – За жизнь" Илье Киве утром пришли с обыском.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по партии, нардеп Вадим Рабинович, опубликовав фото с места событий.

"К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6 утра прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных", – написал он

В своем Telegram-канале Кива заявил, что обыск проводят сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР.

Читайте такжеНардеп Илья Кива отреагировал на информацию о задержании (видео)"По надуманным статьям за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией", – заявил он.

Как писал УНИАН, 16 октября Илья Кива записал ролик, на котором он стреляет из автомата в воздух в парке, отметив годовщину убийства Бандеры сотрудником КГБ Богдана Сташинского.

Впоследствии по факту стрельбы из огнестрельного оружия против нардепа открыли дело.

Кроме того, по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, за поздравления членом ОПЗЖ президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, против Кивы открыли уголовное производство по статье о госизмене.

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Автор: Катерина Шварц