В частности, сегодня стороны согласовали создание экспертной подгруппы по мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе рассказала о результатах сегодняшнего заседания.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании украинская делегация подтвердила свою готовность ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Кроме того, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

Отмечается, что во время заседания Украина выразила особое беспокойство по поводу продолжения многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования, технических средств мониторинга миссии.

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"Наша делегация в очередной раз призвала российскую сторону выполнить соответствующие решения парижского саммита и обеспечить реализацию комплекса мер по разминированию ранее определенных девятнадцати участков на линии разграничения, обеспечив таким образом безопасный доступ граждан и гражданского персонала в критических объектов инфраструктуры с целью обеспечения их устойчивой работы и восстановления", - говорится в сообщении.

Сегодня стороны также согласовали создание экспертной подгруппы по мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения.

Ожидается, что экспертную подгруппу возглавит международный эксперт, и первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре.

Сейчас рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам прорабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

Подчеркивается, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех незаконно удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры.

Подытоживая, в украинской делегации отметили, что продолжают сосредотачиваться на необходимости скорейшего разблокирования работы КПВВ с российской стороны, возврате к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, согласовании плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения и создании безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих нужды гражданского населения.

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Автор: Антонина Доломанжи