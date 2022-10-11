Он собирал информацию о местах расположения и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины, а также передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры.

Служба безопасности Украины поймала соратника бывшего народного депутата - предателя Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"Задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины", - отметили в Службе.

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Отмечается, что вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения России для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов.

"Прежде всего злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны", - рассказали в Службе.

По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой.

"Впоследствии, по предложению нардепа-предателя, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии "ОПЗЖ". Он собирал информацию о местах расположения и перемещения подразделений ВСУ, а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В своих "отчетах" он обнародовал фото- и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из "отчетов" он добавлял текстовые сообщения с детальным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками.

Полученные сведения оккупанты использовали для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Так, сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Илью Киву подозревают в госизмене

6 марта Илье Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти. 12 марта его объявили в розыск.

Сам Кива сбежал из Украины перед началом полномасштабного вторжения России.

Экс-нардеп-предатель регулярно выступает на кремлевских федеральных каналах, где распространяет фейки об украинских "нацистах".

Также Кива приветствует удары России по критической инфраструктуре Украины и по украинским гражданам.

В Украине экс-члена запрещенной "ОПЗЖ" подозревают, среди прочего, в коррупции.

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