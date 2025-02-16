Киев стремится заключить соглашение, которое будет учитывать стратегические интересы страны, отмечают источники издания.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил запрос администрации Дональда Трампа о передаче 50% своих минеральных ресурсов. Это требование вызвало значительные споры, поскольку ставило под угрозу продолжение американской помощи Украине, пишет The Washington Post.

Украинские чиновники рассматривают альтернативное предложение, которое позволит США получить доступ к природным ресурсам, одновременно усиливая гарантии безопасности для Украины. Как отмечают источники, знакомые с переговорами, Киев стремится заключить соглашение, которое будет учитывать стратегические интересы страны.

Зеленский заявил журналистам, что отклонил предложение, поскольку оно еще не было должным образом подготовлено:

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"Мы можем рассмотреть, как распределить прибыль, когда гарантии безопасности будут четкими. Пока я не видел этого в документе".

Он подчеркнул, что любое соглашение с Вашингтоном должно включать обязательства США по безопасности.

Запрос со стороны Вашингтона поступил во время визита министра финансов Скотта Бессента в Киев, что сделало его первым представителем кабинета Трампа, который встретился с украинским лидером. Трое высокопоставленных чиновников Украины, два европейских дипломата и еще два осведомленных источника подтвердили факт переговоров. Они подчеркнули, что тема обсуждений является чрезвычайно чувствительной.

В европейских дипломатических кругах это предложение вызвало беспокойство не только из-за его масштабности, но и из-за стремления Киева найти компромисс, который обеспечит поддержку США в противостоянии с Россией. Один из украинских чиновников саркастически заметил, что страна готова предложить даже "массовые поставки украинских яиц", учитывая их высокую стоимость в США.

Вместе с тем, другой советник выразил удивление амбициозностью требований администрации Трампа, сравнив ситуацию с европейским разделом африканских колоний в XVIII веке. Он отметил, что такое соглашение может привести к передаче права на добычу ресурсов Украины без гарантий их реальной разработки.

Белый дом пока не комментировал эту ситуацию.

"Разочарование и недоверие"

Ранее Трамп заявил об интересе США к полезным ископаемым Украины, что вызвало определенную путаницу, ведь Украина не обладает значительными запасами этих элементов.

"Украина нуждается в международном сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, потому что это может сделать будущий мир справедливым и долговременным, и соглашение должно быть выгодным для всех сторон, а не выглядеть как возмещение", - отметил Владимир Ланда, экономист Центра экономической стратегии.

По словам украинских чиновников, Киев получил предложение лишь за четыре часа до встречи Зеленского с Бессентом. Министр финансов США "настоял", чтобы украинский президент подписал его немедленно, однако Зеленский отказался.

Во время переговоров в Мюнхене Зеленский встретился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, подчеркнув юридические ограничения Украины по предложенному соглашению. Украинцы выдвинули альтернативные варианты, поскольку документ, представленный администрацией Трампа, был "коротким меморандумом о взаимопонимании" и не содержал юридических механизмов выполнения.

Зеленский впервые предложил идею привлечения США к добыче полезных ископаемых еще в сентябре во время встречи с Трампом. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении европейских партнеров, а не только Вашингтона.

Европейские лидеры выразили возмущение тем, что администрация Трампа планирует вести переговоры с Путиным без их участия, даже несмотря на вероятную необходимость европейского военного привлечения.

"Это касается границ в Европе", - заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Сенатор Линдси Грэм, комментируя ситуацию, подчеркнул:

"Украина имеет ценность. Буквально имеет ценность".

Он отметил, что передача США минеральных ресурсов создаст экономический интерес, что станет "кошмаром для Путина".

Однако критики указывают, что требование передать 50% минерального сектора является непропорциональным к полученной Киевом помощи.

"Сейчас инвестиции в украинский сектор критических полезных ископаемых могут иметь большой смысл. Но первоначальное предложение президента Трампа кажется неразумным, эксплуататорским и вряд ли поможет прекратить войну. Это плохой способ продвижения американских интересов", - отметил Саймон Джонсон, экономист Массачусетского технологического института. "Я ожидаю, что украинская реакция будет разочарованием и недоверием".

Соглашение о полезных ископаемых Украины - что сообщалось

Напомним, NBS News со ссылкой на четырех американских чиновников сообщили, что США предложили Украине предоставить им 50% собственности на полезные ископаемые.

В Financial Times также со ссылкой на несколько источников отметили, что Зеленский отклонил это предложение и сейчас пытается договориться о более выгодной сделке.

Отмечается, что президент Украины хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были непосредственно связаны с любой сделкой по украинским запасам. Он также хочет, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

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