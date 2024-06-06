Председатель ВР отмечает, что война это "страшная математика".

По состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение возраста с которого будет осуществляться мобилизация.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос УНИАН по поводу разговоров партнеров по снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

"По состоянию на сейчас никаких каких-то официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в пределах субъектов законодательной инициативы не поступало", - подчеркнул он. Видео дня

Стефанчук подчеркнул, что очень хорошо осознает, что война "это страшная математика". "Это математика времени, оружия, финансов и, к сожалению, это страшная математика человеческого ресурса", - добавил он.

Он напомнил, что ВР приняла законодательные акты, чтобы сделать справедливой мобилизацию и чтобы людей перестали "хватать на улице".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно парламент снизил призывной возраст в Украине снизили до 25 лет. До достижения этого возраста гражданина не могут мобилизовать.

Военнообязанный человек с 18 до 25 лет обязан стать на воинский учет по месту жительства или пребывания. Для граждан младше 25 лет военно-учетным документом является приписное, а не военный билет.

Политики отмечают, что нередко партнеры во время разговоров отмечают о необходимости снижения мобилизационного возраста, потому что в Украине идет война и нужны люди для ее защиты.

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