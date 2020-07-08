Зеленский вывел Украину еще из одного соглашения СНГ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участниц СНГ.
Текст указа №269/2020 размещен на сайте главы государства.
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"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, учиненной 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде", - говорится в указе.
Президент поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.
Напомним, Украина с 2014 года объявила о начале выхода из СНГ и перестала платить взносы в эту организацию.
Прошлого года Кабинет министров Украины начал инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.
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