Зеленский вывел Украину еще из одного соглашения СНГ

Украина с 2014 года объявила о начале выхода из СНГ и перестала платить взносы в эту организацию.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участниц СНГ.

Текст указа №269/2020 размещен на сайте главы государства.

Читайте также"Цивилизованно расстаться не удалось": эксперт назвал главную причину провала СНГ

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, учиненной 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде", - говорится в указе.

Президент поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Напомним, Украина с 2014 года объявила о начале выхода из СНГ и перестала платить взносы в эту организацию.

Прошлого года Кабинет министров Украины начал инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram