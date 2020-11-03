Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространили информацию о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Окружение Кернеса утверждает, что он жив.
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Информация появилась на одном из анонимных Telegram-каналов со ссылкой на источники в МВД. Ее распространили несколько новостных сайтов.
Представитель харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УНИАН заявил, что Кернес все еще лечится в берлинской клинике "Шарите" и находится в сознании.
Впрочем, из-за осложнений COVID-19 у него возникли проблемы с легкими. Как только "легкие приведут в порядок", Кернес вернется в Украину.
В МВД также не подтвердили информацию о смерти Кернеса. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии нескольким Telegram-каналам заявил, что в Министерстве об этом ничего не знают.
Харьковский бизнесмен Павел Фукс также заявил, что смерть Кернеса – это ложь.
"Все это циничная ложь, я только что говорил с ним», - указал он в своем Telegram.
Болезнь Кернеса: что известно
- У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.
- 14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Позже в горсовете опровергли эту информацию.
- Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».
- В начале октября Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.
- По предварительным результатам местных выборов, Кернес победил на выборах мэра Харькова - 57,9%. Впрочем, все Харьков обсуждает, почему действующий мэр до сих пор не выступил с заявлением, пусть даже из больницы.
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