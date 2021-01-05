В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

В тройке лидеров парламентского рейтинга - партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» со 2 по 4 января.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «ОПЗЖ» готовы проголосовать 17,4%, партию «Европейская солидарность» - 14,5%, партию «Батькивщина» - 10,9%. За партию «Украинская стратегия Гройсмана» отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию - 5,6%, партию «За будущее» - 3,7%, партию «Свобода» - 3,2%, партию «УДАР» - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии «Голос» и «Сила и честь» - по 2,8%, партию «Наш край» - 2,2%.

Читайте такжеСтало известно, как украинцы отнеслись к новогоднему поздравлению Зеленского*** В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что в случае проведения выборов в ближайшее время среди кандидатов на президентский пост лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский, второе и третье место занимают сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко и бывший президент Петр Порошенко.

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Автор: Надя Пришляк