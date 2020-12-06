Татьяна Егорова-Луценко юрист по образованию, кандидат юридических наук в сфере земельного и экологического права.

Харьковская областная организация партии «Слуга народа» приняла решение выдвинуть Татьяну Егоровой-Луценко на пост главы Харьковского облсовета. Новоизбранные депутаты, которые вошли в состав депутатского корпуса областного совета от партии «Слуга Народа» также избрали ее главой фракции.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Харьковской областной организации партии.

В партийной конференции во главе с председателем Харьковской областной организации партии - заместителем председателя депутатской фракции в Верховной Раде Павлом Сушко приняли участие 12 народных депутатов Харьковского региона.

Все участники конференции единогласно поддержали Татьяну Егорову-Луценко.

В областной организации отмечают, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах. А ее качества как грамотного управленца и профессионала дадут ей возможность эффективно себя проявить как главе фракции, так и на потенциальном посту председателя областного совета.

Среди основных направлений в своей работе, в случае ее избрания председателем облсовета, Егорова-Луценко называет борьбу с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО, а также развитие ОТГ на Харьковщине.

Отметим, Татьяна Егорова-Луценко юрист по образованию. Кандидат юридических наук в сфере земельного и экологического права. Сейчас работает над докторской научной диссертацией. Второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Долгое время работала в главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017 по 2019 год занимала пост главы управления. С августа 2020 года стала первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации. Уже 10 лет возглавляет общественную организацию по поддержке матерей в Харьковской области «Сердце матери».

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Автор: УНИАН