Сергей Кислица заявил, что Россия "формирует новые опухоли по всему миру".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица снова прошелся по путинской политике. Дипломат сравнил нынешний режим в РФ с раком, который распространяет метастазы по всему миру.

Украинский постпред напомнил слова генсека ООН Антониу Гутерриш о том, что в 2023 году более 750 миллионов человек страдают от нехватки еды, а пандемия COVID-19 и война в Украине ухудшили ситуацию.

"На самом деле Россия хуже COVID-19. Путинский режим - это рак. И мир не может быть сильным и здоровым, когда его клетки продолжают распространяться из его бункера и формировать новые опухоли по всему миру, и на самом деле в Совбез, в этом зале тоже", - заявил Кислица.

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При этом он указал, что режим Путина "следует удалить до того, как он распространится дальше по вашей крови и убьет вас".

Заседание Совбеза ООН 23 июн 2023 - что известно

23 июня Совбез ООН провел очередное заседание. В этот раз делегаты обсуждали угрозу российского теракта на Запорожской АЭС и последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия барахтается в грязной лжи после обвинений постпреда РФ Василия Небензи.

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