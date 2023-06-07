Небензя обвинил в уничтожении станции Украину.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия барахтается в грязной лжи после обвинений постпреда РФ Василия Небензи в подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Текст заявления украинской делегации на экстренном заседании Совбеза ООН дипломат опубликовал на своей странице в в социальной сети Facebook. В нем говорится, что действия РФ привели к крупнейшей техногенной катастрофе в Европе за последние десятилетия.

"Это террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которого - причинить как можно больше жертв среди мирного населения и как можно больше разрушений. Прибегая к тактике выжженной земли, а в данном случае к тактике затопления, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удержать эти земли", - сказал Кислица.

Видео дня

Он напомнил, что теракт на Каховской ГЭС ранее активно обсуждался на уровне оккупационных войск, пропагандистов и в МИД России, что свидетельствует о его заблаговременном планировании.

"Сегодняшнее заявление России было предсказуемо лживым. Мы наблюдали тот же прием - обвинение жертвы в собственных преступлениях. И было мало шансов, что страна, отчаянно отрицавшая свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", - добавил он.

Кислица отметил, что РФ более года контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС, а взорвать ее извне обстрелом невозможно. "Ее заминировали российские оккупанты. И они ее взорвали", - сказал он.

"О многом говорит тот факт, что за неделю до подрыва Каховской ГЭС, 30 мая, Правительство РФ приняло постановление, предусматривающее не проводить технических расследований аварий на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, произошедших в результате "военных действий", - отметил дипломат.

Кислица подчеркнул, что подрыв ГЭС - это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ. "Россия только что подтвердила своими действиями, что она вовсе не заинтересована ни в деэскалации, ни в мире. Ее нужно остановить и обезвредить, а не успокоить", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Кислица сообщил, что дамба содержала более 18 миллионов кубометров воды, 11 ее секций из 28 разрушены. Более 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления.

Полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Отрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозирка, Островский район Херсона.

По действующему сценарию максимальное затопление территории произойдет в течение 3-5 дней. Правобережье береговой линии Днепра пострадает в восемь раз меньше, чем левобережье. Олешки и Голая Пристань могут оказаться под водой. Также частичное затопление может затронуть Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие населенные пункты.

На подконтрольной Украине территории планируют эвакуировать 17 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тысяч человек. На оккупированной территории левобережья подлежат эвакуации 20 населенных пунктов, в которых проживает около 25 тысяч человек, однако оккупанты не проводят эвакуацию мирных жителей, хоть и вывели войска.

Из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище существует опасность аварии на оккупированной Запорожской АЭС. На данный момент непосредственной угрозы Запорожской области нет. Ситуация сложная, но под контролем.

Украина призывала ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации направить гуманитарные миссии на левый берег Днепра для помощи пострадавшим жителям.

Вас также могут заинтересовать новости: