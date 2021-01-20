Черкасскую ОГА возглавит ведущий киевского "Евровидения"

Кандидатуру Скичко сегодня согласовал Кабмин.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства. В частности, на эту должность согласована кандидатура Александра Скичко. Отметим, после согласования Кабмином указ о назначении глав ОГА издает президент Украины. Кто такой Александр Скичко Скичко - действующий нардеп от "Слуги народа". До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм. В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс "Евровидение", был одним из его ведущих.

В Верховной Раде является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Что было раньше 29 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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