Скичко возглавит Черкасскую область / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

В частности, на эту должность согласована кандидатура Александра Скичко.

Отметим, после согласования Кабмином указ о назначении глав ОГА издает президент Украины.

Кто такой Александр Скичко

  • Скичко - действующий нардеп от "Слуги народа". До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм. В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс "Евровидение", был одним из его ведущих.
  • В Верховной Раде является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры

Что было раньше

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
  • Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко