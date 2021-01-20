Скичко возглавит Черкасскую область / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
В частности, на эту должность согласована кандидатура Александра Скичко.
Отметим, после согласования Кабмином указ о назначении глав ОГА издает президент Украины.
Кто такой Александр Скичко
- Скичко - действующий нардеп от "Слуги народа". До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм. В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс "Евровидение", был одним из его ведущих.
- В Верховной Раде является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры
Что было раньше
- 29 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
- Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака.
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