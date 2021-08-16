12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Скандальный бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Учитывая, что в январе 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда отменил указ президента (на тот момент Петра Порошенко) об увольнении Семочко с должности, в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска. И 11 августа суд полностью удовлетворил его иск.

В частности, ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности замглавы СВР. Суд восстановил его в должности с 3 сентября 2019 года.

"Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", - сказано в ответе суда.

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Скандал с Сергеем Семочко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.

Журналисты программы "Наши деньги" 1 октября 2018 года обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.

Журналисты "Наших денег" также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.

11 декабря 2018 года Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко. В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.

12 апреля 2019 года Петр Порошенко освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В ноябре 2020 года стало известно, что Сергей Семочко выиграл суд против журналистов Bihus.info и обязал опровергнуть информацию о своем многочисленном элитном имуществе, российском гражданстве родственников и причастности к блокированию жизненно необходимых лекарств.

Автор: Денис Прядко