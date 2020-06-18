Венедиктова на примере ВР объяснила, в чем заключается состав преступления Порошенко по делу Семочко

Специально для Семочко Порошенко придумал создать должность первого заместителя главы Службы внешней разведки и побуждал к этому главу СВР Божко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на примере Верховной Рады Украины объяснила, в чем заключается состав преступления экс-президента Петра Порошенко при назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщил на брифинге.

Венедиктова не захотела отвечать на вопрос, почему суд отказался избирать меру пресечения экс-главе СВР Егору Божку как соучастнику преступления, как об этом сегодня заявили адвокаты Порошенко.

Она сказала, что не хочет комментировать слова адвокатов.

Вместо этого она рассказала о составе преступления самого Порошенко на примере Верховной Рады. "Пусть меня простит председатель ВРУ Дмитрий Разумков, я приведу такой пример. Представьте себе, у нас есть председатель ВРУ, есть два вице-спикера. И здесь председатель ВРУ решает, что депутат Петренко также может быть вице-спикером и вводит третью должность для этого Петренко. Как долго вы бы все на это не реагировали? Здесь такая же ситуация", - сказала она.

Венедиктова добавила, что к Порошенко есть вопросы и по соблюдению процедуры - создание должности, которой нет в штатном расписании, и в отношении средств на зарплату, которых потрачено 1,5 млн грн. "Но самое главное - человек был допущен к топ-секретам государства", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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