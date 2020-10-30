По его словам, правоохранительные органы отслеживают действия определенной группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не сомневается, что к решению Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имеет отношение Россия.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Я вчера, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, отметил, что мы отслеживаем четкие действия определенной группы лиц, направленные на уничтожение государственности Украины", - отметил Данилов.

"Такие решения, которые принимаются этими лицами (судьями Конституционного Суда - УНИАН), они именно на это направлены. И поверьте, пройдет время, все станет на свои места, и будет понятно, кто за этим стоит. То, что в этом, большая вероятность, участвует страна-агрессор, у меня в этом сомнений почти нет", - добавил он.

"Они должны понимать, что принимать такие решения без консультаций... но консультации, они должны были, как государственные люди, обязательно провести", - подчеркнул Данилов.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко