По мнению Арестовича, украинские патриоты «не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме».

Советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович снова попал в скандал, сравнив украинских патриотов с кремлевскими пропагандистами.

Cоответствующий пост советник в ТКГ опубликовал в Facebook.

«Есть во всей этой истории любопытный момент: кремлевские пропагандисты и часть самых патриотичных украинских патриотов давно и плотно слились в любовном экстазе по поводу какого-то там Арестовича. Подача не отличается ничем, кроме языка: ни смыслом, ни содержанием, ни символическим рядом, ни сроками, ни объёмами», - написал он.

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По его мнению, украинские патриоты «не сильно друг от друга отличаются, ни по сути, ни по форме».

«Это я говорю как русский по культуре и украинец по гражданству», - подчеркнул он.

Он уверен, что система влияния, выстроенная Кремлем в среде «патриотичных патриотов» давняя и всеохватывающая.

Что известно о скандале вокруг Арестовича

Скандал в сети произошел 16 марта. Алексей Арестович под заметкой о работе ТКГ на просьбу перейти на государственный язык, отписал пользователю: "Пошел на*уй. Так понятнее?".

Позже представитель делегации оправдался, мол, послал на самом деле бота с российским никнеймом из-за "лицемерия", а не языка. Впрочем, в комментариях сразу вспомнили такую же его реакцию и по отношению к украиноязычному профилю. Арестович, кроме того, заявил, что имеет право на своей частной странице писать на русском языке.

В интервью Даниилу Мокрику депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что руководству фракции стоит нарушить эту тему и пригласить Арестовича на заседание, поскольку "к нему и раньше были вопросы". В то же время нардеп назвала его должность "нужной".

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Автор: Денис Прядко