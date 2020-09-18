Народный депутат заявила министру по вопросам реинтеграции, что это постановление якобы негативно влияет на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В парламенте возникла словесная перепалка между вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым и народным депутатом Украины Соломией Бобровской (фракция "Голос") по поводу якобы "крыс", которые "завелись в монобольшинстве" и приняли постановление о выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте Бобровская, реагируя на слова Резникова о том, что принятие парламентом постановления о назначении местных выборов на 25 октября внесло трудности для переговорного процесса Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, отметила, что это недовольство необходимо адресовать монобольшинству.

"Получается так, что в команде президента монобольшинства в парламенте сидят люди, регистрирующие постановления, которые потом портят переговоры ТКГ для украинской стороны", - сказала она.

По ее словам, возникает вопрос "как так можно, как такие вещи допускаются? То есть у вас крысы завелись в монобольшинстве?»

В ответ Резников отметил: "Ваш тезис о животных точно не ко мне. Это вам между собой надо разобраться внутри - я не член парламента".

Он также отметил, что неэтично говорить такие вещи в парламенте Украины, заседание которого смотрят люди.

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Бобровская также попросила прокомментировать, какие обещания давались по обязательствам внести изменения в постановление Верховной Рады Украины, которым назначаются выборы на 25 октября.

Резников также заявил, отвечая на вопрос Бобровской, что никаких обещаний на встрече политических советников со стороны украинской делегации не давалось - «не верьте кремлевской пропаганде".

Он добавил, что "вы или слабы, что воспринимаете это военное оружие, или что-то другое".

Перемирие на Донбассе: о чем договорились в ТКГ

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращение огня на линии разграничения с 27 июля.

Среди необходимых мер по поддержанию режима тишины на Донбассе:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

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Автор: Надежда Пришляк