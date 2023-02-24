Их отправят в Украину со склада Бундесвера.

Германия передаст Украине ещё четыре танка Leopard 2A6.

Такое решение принял Министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Бундесвер в микроблоге Twitter. Это позволит сформировать вместе с Португалией (3 Leopard 2A6) и Швецией (10 Strv 122) один танковый батальон из 31 танка.

"Министр обороны Писториус принял решение передать еще четыре Leopard 2A6 со склада Бундесвера в Украину. Это увеличивает количество поставленных танков с 14 до 18 и вместе с Португалией и Швецией делает доступным в общей сложности батальон", - говорится в сообщении.

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Танки Leopard для Украины

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Соедиенных Штатов Америки генерал Марка Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

В Минобороны хотят сформировать как минимум два танковых батальона Leopard 2 и шесть-семь батальонов с Leopard 1.

25 января Берлин официально одобрил передачу Украине 14 танков Leopard 2 и одобрил реэкспорт танков из других стран.

В начале февраля в Португалии заявили, что в марте передадут украинской армии три танка Leopard 2. Сегодня стало известно, что Швеция передаст Украине 10 модифицированных танков Leopard 2A5.

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину прибыли первые немецкие танки Leopard 2 от Польши.

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