По словам премьера, на сегодня таких идей или предложений у него нет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, возможны ли кадровые изменения в правительстве в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

"У меня на сегодня таких идей или предложений нет", - сказал Шмыгаль. Видео дня

В то же время, по его словам, правительство движется в направлении цифровизации и сокращения расходов на государственный аппарат в целом.

"Поэтому, конечно, из-за цифровизации, из-за внедрения цифровых услуг у нас возникает возможность сокращать определенные должности", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по информации Шмыгаля, в проекте госбюджета-2023, который Кабмин поддержал 13 сентября, главной статьей экономии является уменьшение расходов на органы государственной власти. Так, за исключением силовых структур, расходы на органы государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд грн, по сравнению с 2022 годом.

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