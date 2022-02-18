Преимущества синхронизации с ENTSO-E дадут Украине возможность ежегодно получать 1,5 млрд долларов.

Украина технически готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Беларуси в 2023 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он напомнил, что с 24 по 26 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси, чтобы протестировать изолированный режим работы.

"Технически мы почти на сто процентов готовы, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической сети Европы... Специалисты Всемирного банка оценили преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов ежегодно для нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Председатель правительства отметил, что объединение с энергосистемой Европы повысит энергетическую безопасность Украины.

Как сообщал УНИАН, оператор Объединенной энергосистемы Украины - НЭК "Укрэнерго" - объявил о проведении испытания работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме в конце февраля.

Работа в изолированном режиме – это испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Испытание должно проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Испытания в изолированном режиме и будущая синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

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