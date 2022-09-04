Денис Шмыгаль поблагодарил Германию за лидерство в вопросе финансовой помощи Украине с начала полномасштабной войны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос дополнительных поставок вооружения для Украины.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь во время их встречи в рамках рабочего визита Шмыгаля в Германию.

Так, Шмигаль поблагодарил Германию за лидерство в вопросе финансовой помощи Украине с начала полномасштабной войны. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку от партнеров и в 2023 году.

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"Дефицит украинского бюджета в 2023 году может уменьшиться, но помощь союзников останется крайне важным источником финансирования этого дефицита. Поэтому нам важно договориться о новой программе макрофина с ЕС на следующий год, а также о старте новой большой программы с МВФ", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дополнительных поставок вооружения для Украины.

"У нас есть общее видение о необходимости наращивать поставки артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны. Прежде всего увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены или будут поставлены в ближайшее время: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS-T и зенитные установки "Гепард". В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры, в частности немецких танков", — отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ФРГ передала Украине, в частности реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

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