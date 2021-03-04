По словам премьера, Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и принимает сложные решения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал критику в адрес министра здравоохранения Максима Степанова.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по теме "Год работы правительства".

"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе, никто никого не спасает от отставок. Он работает, выполняет свою работу. Критика раздается в адрес многих министров и, в частности, в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, потому что сейчас в мире кризисная ситуация", - сказал премьер.

По его словам, Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и принимает сложные решения в сложных условиях.

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Автор: Леся Лещенко