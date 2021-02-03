Украинский премьер встретится с генсеком Альянса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 февраля посетит штаб-квартиру Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем во вторник, 9 февраля, в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

Также по итогам встречи состоится пресс-конференция Столтенберга и Шмыгаля в 16:45 по брюссельскому времени (17:45 по Киеву).

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Автор: Виталий Саенко