Приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра (ватры).

Как передает корреспондент УНИАН, все приглашенные угощают кушаньями и слушают живую настоящую гуцульскую музыку.

Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн.

Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлыки. Само действо происходит вокруг большого костра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

В мероприятии принимают участие около 90 послов Украины, которые представляют интересы нашего государства на всех континентах мира.

Мероприятие предусматривает как открытую для прессы часть, так и закрытую.

После завершения первого дня конференции Зеленский сделал ряд заявлений, среди которых:

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