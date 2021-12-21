Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра (ватры).
Как передает корреспондент УНИАН, все приглашенные угощают кушаньями и слушают живую настоящую гуцульскую музыку.
Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн.
Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлыки. Само действо происходит вокруг большого костра.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
В мероприятии принимают участие около 90 послов Украины, которые представляют интересы нашего государства на всех континентах мира.
Мероприятие предусматривает как открытую для прессы часть, так и закрытую.
После завершения первого дня конференции Зеленский сделал ряд заявлений, среди которых:
- он готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину, если администрациям глав государств не удастся договориться о встрече;
- Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году;
- надо думать над новыми инициативами для урегулирования ситуации на Донбассе и другие.