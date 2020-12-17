Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение министров аграрной политики, энергетики и образования.
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Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.
В частности в повестку внесены вопросы:
- О назначении Лещенко Романа Николаевича Министром аграрной политики и продовольствия Украины.
- О назначении Витренко Юрия Юрьевича Первым вице-премьер-министром Украины – Министром энергетики Украины.
- О назначении Шкарлета Сергея Николаевича Министром образования и науки Украины.
Докладывать по всем трем вопросам будет премьер Денис Шмыгаль.
Кроме того, депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
Во втором чтении также будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки НДС с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
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