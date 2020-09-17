Разумков отметил, что это совпадает с пожеланиями международных партнеров Украины относительно проведения прозрачного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украина в первую очередь заинтересована в независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Об этом спикер сказал в интервью одному из телеканалов, комментируя реакцию международных партнеров Украины на решение парламента об определении своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

Он отметил, что это совпадает с пожеланиями международных партнеров относительно проведения прозрачного отбора на должность руководителя САП.

Разумков напомнил, что сегодня парламент принял соответствующее постановление.

По его словам, в заявлении посольства США, ЕС, посольств стран «Большой семерки» содержится призыв к тому, чтобы был «произведен честный отбор на должность руководителя САП».

«Я не вижу в этом проблемы. Мы сами должны стремиться, чтобы этот институт была независимым и действовала в интересах украинского общества, украинского народа, а не в интересах какой-либо политической силы, или власти, или оппозиции», - подчеркнул Разумков.

Смена руководства САП: что происходит

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября, Верховная Рада определила представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые в частности будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - отметила фон Крамон-Таубадель.

В СМИ появилась информация, что новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут назначить нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина. Он является основным кандидатом.

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Автор: Надежда Пришляк