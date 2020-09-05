4 сентября российские власти расширили список украинцев, против которых вводятся санкции.

Лидер группы "Океан Эльзы", экс-глава партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук отреагировал на санкции, которые ввела против него Россия.

Свою реакцию на российские ограничительные меры певец опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кремль ввел санкции против меня и партии "Голос", которую я создал. Что можно сказать по этому поводу? - Слава Украине!", - написал Вакарчук.

Санкции России против Украины

4 сентября 2020 российские власти расширили список украинцев, против которых вводятся санкции. В частности, Россия ввела санкции против экс-президента Петра Порошенко и нардепа Святослава Вакарчука. Всего под ограничения попал 41 украинец.

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22 октября 2018 президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Правительства РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

1 ноября 2018 правительство РФ ввело санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В декабре того же года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка.

В постановлении указывается, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".

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Автор: Александр Топчий