Установленных правоохранителями данных достаточно для введения санкций, пояснил Ткаченко.

Телеканалы соратника Виктора Медведчука - нардепа Тараса Козака, которые попали под санкции, опосредованно финасировались из России.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что СНБО вводил санкции на основе действий правоохранителей.

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"Каких именно, прямо не называется, поскольку это - вопрос следствия. Но то, что членам СНБО доступна эта информация, ссылаясь на то, что говорят они и говорит президент, можно сделать вывод, что таких данных достаточно", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что успел ознакомиться с документами во время работы временной следственной комиссии парламента по данным телеканалам.

"Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - сообщил он.

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Министр добавил, что обсуждение того, что делать с "пропагандистской машиной Кремля" длилось дольше больше двух месяцев, а для принятия решения была нужна политическая воля.

Санкции против каналов Козака-Медведчука: подробности

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK. Позже у журналистов закрытых телеканалов забрали аккредитацию в Верховной Раде.

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Автор: УНИАН